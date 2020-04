Con la ayuda de drones exploran ciudades prehispánicas enterradas

MICHOACÁN.- La Zona Arqueológica Tingambato, ubicada en Michoacán, se encuentra cimentada sobre otras dos ciudades que están enterradas a cuatro metros de profundidad, señala el arqueólogo José Luis Punzo.

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explica que Tingambato es una zona arqueológica que fue habitada entre el año Cero y el 900 d.C. por pobladores de la región y que en un momento fue contemporánea a Teotihuacan y después continuó en el periodo Epiclásico (650-900 d.C.).

Recientes investigaciones, señala Punzo, han contribuido para entender que debajo de la ciudad había otras dos ciudades previas:

"En el año Cero hubo una primera aldea que fue destruida y encima se construyó otra gran plataforma que permaneció hasta el 500 d.C., pero que también fue tapada y encima se construyó otra gran ciudad, que es la que se puede visitar hoy en día. Aún no tenemos los datos de por qué se hizo eso, queda mucho por investigar, lo que sí sabemos es que en la tercera etapa pareciera que hubo una llegada de gente del centro de México, probablemente de gente que haya salido de Teotihuacan alrededor del año 550, esto porque aparecieron elementos de esa zona en Tingambato", sostiene.

El sitio se encuentra entre Uruapan y Pátzcuaro, sobre un terreno lleno de vegetación y hasta el momento sólo han sido exploradas cerca de 100 hectáreas, pero su estudio no es fácil porque en algunas partes hay huertos de aguacate, por lo que para su estudio implementan tecnología Lidar (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) y drones.

"La cultura que habitó ahí fue local, tiene características muy particulares en cuanto a su producción cerámica, a su interacción con los lugares cercanos, pero que definitivamente es uno de los lugares más importantes del occidente de México porque alrededor del año 600 d.C. al 800 d.C tuvo su periodo de mayor auge. Hoy los estudios de él se hacen con tecnologías".

Desde 2014, en Tingambato se han realizado proyectos en conjunto con otras instituciones a nivel nacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e internacional, con las universidades de Auckland (Nueva Zelanda) y la de Estrasburgo (Francia).

Uno de esos hallazgos fue la ubicación de minerales que con Estrasburgo, se pudo precisar que son del suroeste de Estados Unidos, mientras que las conchas de mar son del Mar Caribe y el Océano Pacífico.

En el sitio también han sido encontradas tres tumbas: la primera en 1850, la segunda en la década de los 70 y la tercera en 2012.

El descubrimiento de la última tumba causó conmoción porque se encontraron restos de una persona con 19 mil cuentas de piedra verde, concha y huesos humanos. Ahora, José Luis Punzo precisa que se trata de una joven de entre 15 y 19 años: "Con Harvard le hemos hecho estudios de ADN y hemos descubierto que tenía una deformación craneal, los dientes modificados, es decir, se trata de alguien de alto rango".

Tras los resultados en Tingambato, dice Punzo, quieren utilizar las mismas tecnologías en Tzintzuntzan, zona en la que se realizará un estudio de más de 50 kilómetros cuadrados: "Es un proyecto de investigación Lidar en conjunto con Conacyt. Está en proceso y estamos viendo con qué equipo se va a trabajar", adelanta el arqueólogo que hoy dictará la conferencia "Tingambato: Lidar, drones y tumbas en una ciudad michoacana del Clásico y el Epiclásico", que se podrá seguir vía streaming a través de las plataformas de El Colegio Nacional, a las 18 horas.