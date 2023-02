Conoce el ambicioso plan para resucitar al pájaro dodo

El pájaro dodo no volverá pronto. Tampoco el mamut lanudo. Pero una compañía que trabaja en tecnologías para traer de vuelta a especies extintas ha atraído a más inversionistas, mientras otros científicos han expresado escepticismo en que dicha hazaña sea posible o incluso una buena idea.

Colossal Biosciences anunció por primera vez su ambicioso plan para traer de vuelta al mamut lanudo hace dos años, y el martes informó que quería hacer lo mismo con el dodo.

