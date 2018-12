Aún sin comerlo, el ajo tiene muchos beneficios para ti

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dormir con un ajo debajo de tu almohada aporta grandes beneficios a tu salud que seguramente no conoces y te sorprenderás. Este condimento que tanto se utiliza para brindarle sabor a tus platillos, también puede hacer mucho por ti incluso si no lo comes, así que no lo esperes más y empieza por adoptar este hábito nocturno que te beneficiará como nunca imaginaste.

Un estudio publicado por The National Institute of Health, revela que consumir un diente de ajo al día puede ayudar a prevenir enfermedades pero también si duermes con él debajo de tu almohada tiene grandes beneficios para la salud como los que te presentaremos a continuación.

Evita la gripe o resfriados

El ajo es un antihistamínico natural que además de fortalecer el sistema inmune, mejora el sistema respiratorio y descongestiona las vías respiratorias.

También te puede interesar: Mira cómo evitar el aliento a ajo… sin lavarte los dientes

Dormirás mejor

Al ajo es rico en zinc, un mineral que mejora la calidad del sueño y provoca un efecto calmante. Es excelente para combatir el insomnio.

También ayuda a combatir el insomnio. (Internet)

Mejor rendimiento físico

Es un estimulante natural que mejora la actividad física durante el día. A pesar de ser un calmante por las noches, al mismo tiempo mejora el rendimiento al día siguiente.

Aliviará la tos

Es un excelente expectorante, por lo que eliminarás las flemas que se encuentran alojadas en las vías respiratorias y mejorará la función de los bronquios.

Mejora la actividad física durante el día. (Internet)

Mejora circulación

Contiene vitamina B, la cual mejora la circulación sanguínea y evitar los coágulos.

Antibiótico natural

Además de fortalecer el sistema inmune, también cicatriza las heridas cutáneas y evita que éstas se infecten.

El ajo es un antihistamínico natural. (Internet)

Mejora funciones hepáticas

Además de eliminar toxinas, también es un depurante del hígado. Su alto contenido en vitaminas A, B y C, mejora las funciones hepáticas.

Retrasa el envejecimiento

Por si fuera poco, también retrasa el envejecimiento. Por medio del ajo es posible regenerar las células que envejecen y contiene antioxidantes.

Dormir con un ajo debajo de tu almohada tiene beneficios asombrosos, pero también consumirlo. Antes de hacerlo, consulta a tu médico, por si eres una persona a le cuesta trabajo digerir el ajo.