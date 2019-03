Conoce a Jo: la mujer que no siente dolor

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- No tuvo molestias cuando dio a luz y es difícil encontrarla de mal humor. Algunos medios ya la llaman la "mujer más feliz del mundo". Ella también cuenta el lado negativo de su situación: su cadera quedó prácticamente destrozada sin que lo note y cuando se quema cocinando, solo se da cuenta por el olor a carne chamuscada.

Se trata de una británica de 71 años no siente dolor alguno debido a una rara mutación genética y tampoco experimenta situaciones de ansiedad o miedo, según publicó este jueves el British Journal of Anaesthesia.

De acuerdo con información de Infobae, Jo Cameron, residente en Escocia, se dio cuenta a los 65 años de que era diferente cuando los médicos no podían creer que no necesitara analgésicos al no sentir dolores tras someterse a una delicada operación en una mano.

Ello a pesar de que los especialistas le habían advertido de que padecería intensas molestias. Todos los pacientes piden calmantes fuertes como la morfina para aplacar los dolores. Ella no se quejaba.

Su anestesista, Devjit Srivastava, no podía creer lo que veía y la derivó a especialistas en genética del University College London (UCL) y de la Universidad inglesa de Oxford, quienes, tras una serie de pruebas, observaron una mutación genética que impedía a Cameron sentir dolor.

Estos especialistas hallaron una mutación notable en un endógeno, que no tiene la funcionalidad completa de los genes normales. Los investigadores lo denominaron FAAH-OUT, pero también hallaron que Cameron tenía una mutación en otro gen cercano que controla la enzima del FAAH, agrega la publicación.

De acuerdo con declaraciones de Cameron a los medios, durante su vida no sentía dolores si, por ejemplo, sufría alguna quemadura, y sólo se daba cuenta que se había lastimado cuando olía a carne chamuscada, y observaba además que las heridas cicatrizaban rápido.

También relató, sin ánimo de hacerse la valiente, que nunca tiene miedo, ni siquiera en situaciones peligrosas como un reciente incidente de tráfico. "No tenía idea de que hubiera algo inusual hasta hace unos años. Yo pensaba que era normal", declaró Cameron a los medios.

"Miro hacia atrás y me doy cuenta de que no necesitaba analgésicos, pero si uno no los necesita, tampoco cuestiona el por qué", reflexionó Cameron.

"Yo era simplemente un alma feliz que no se daba cuenta de que hubiera algo distinto en mi", agregó la británica, que tampoco sintió dolores cuando dio a luz. "Fue muy extraño pero no sentí dolor. Fue algo realmente agradable", agregó.