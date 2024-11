Conoces la lipedema: Mira por que afecta al 18% de las mujeres

El lipedema, una enfermedad común pero poco reconocida, afecta al 18% de las mujeres en todo el mundo, según estimaciones de científicos alemanes y españoles.

A pesar de ser a menudo confundida con obesidad y celulitis, el lipedema es una patología distinta que provoca un aumento anormal de grasa bajo la piel, afectando principalmente las extremidades inferiores.

Lipedema is a chronic condition often misdiagnosed as obesity or lymphedema. Learn how to manage it from Kaitlyn Berry at Magothy Therapy & Wellness in Arnold, MD.https://t.co/YUhTmwFvlr pic.twitter.com/VHCys2g0eG