Consejos para cuidar tu piel de los rayos solares en las vacaciones

Las vacaciones iniciaron hace unos días y las familias de todo el país ya están disfrutando de las bellas playas, la arena y el cielo despejado, sin embargo, por la emoción muchos se olvidan de protegerse de los potentes rayos solares.

No importa si tu piel es más clara u oscura, hoy en día se ha comprobado que el daño que provocan las quemaduras solares no respeta razas, sexos, colores ni temperamentos, así que ten en cuenta los siguientes consejos de la doctora Marimar Guerra, cabeza de la Clínica de Medicina Genómica y Antienvejecimiento MEDAE, para que no te traigas al regreso de tu vacación, un problema que tarde que temprano aparecerá.

Tips para cuidar tu piel de los rayos solares

Evita el sol entre las 12:00 y las 3 de la tarde. Durante ese lapso de tiempo, mantente en la sombra, pero de cualquier manera usa una crema protectora con un factor mínimo de 30.

Usa protector solar todo el tiempo (los filtros solares son sustancias que impiden que los rayos UV actúen sobre la piel causando lesiones, pero que nos ayudan a broncearnos sanamente).

Ten en cuenta que algunos protectores sólo proporcionan protección parcial (UVB), así que debes elegir los que te protejan contra los UVB y UVA.

Recuerda que los filtros solares tardan un rato en penetrar en la piel, aplícatelo unos 20 minutos antes de exponerte al sol y si lo que te gusta es estar entrando y saliendo de la piscina debes asegurarte de que tu crema protectora sea a prueba de agua.

Hoy en día se ha comprobado que el daño que provocan las quemaduras solares no respeta razas, sexos ni temperamentos. (Foto: Canva)

Todo filtro solar tiene una duración de aproximadamente dos horas, así que aplícatela cada vez que pase este tiempo, nades o sudes mucho. Como dato complementario, revisa la fecha de caducidad ; es probable que el que te quedó del año pasado ya no sirva.

; es probable que el que te quedó del año pasado ya no sirva. No te olvides del cabello, el cual se daña mucho con los cloros y otras sustancias químicas de las albercas. Existen mascarillas capilares que lo protegen, así que aplícalas antes de salir de tu habitación.

Bebe mucha agua natural , completa tu día con antioxidantes y dedícate a comer frutas y verduras, sobre todo zanahoria.

, completa tu día con antioxidantes y dedícate a comer frutas y verduras, sobre todo zanahoria. Disfruta y descansa, que el estar relajado también ayuda a la belleza de tu piel y de todo el organismo.

A la vuelta de las vacaciones, acude a un médico especializado para recibir tratamientos de hidratación , que siempre es necesaria, después de la exposición a tantos agentes dañinos.

, que siempre es necesaria, después de la exposición a tantos agentes dañinos. Debes saber que las manchas que aparecen hoy en tu rostro se derivan del sol que tomaste hace al menos 10 años y que habían permanecido en capas más profundas de tu piel.

¿Por qué se broncea la piel?

Se debe a la presencia en ella de una sustancia llamada melanina, a la que se le considera como la propia protección de la piel ante el sol.

La velocidad con la que nos bronceamos depende de la rapidez con la que la piel de cada persona sea capaz de sintetizar la citada sustancia.

Lamentablemente, hay muchos males asociados a broncearnos tirados al sol. (Foto: Canva)

Lamentablemente, hay muchos males asociados a broncearnos tirados al sol, y aunque nos encanta traernos de nuestras vacaciones un tono dorado, tal vez sea momento de una reflexión:

El número de males asociados a tomar el sol indiscriminadamente crece cada día, entre otros factores debemos tener presente que la capa de ozono se ha debilitado y presenta agujeros cada vez mayores por los que penetran los rayos ultravioletas.

Los rayos UV son ondas invisibles de energía radiante que, sin los filtros necesarios, impactan la piel, ocasionando daños irreversibles como manchas, arrugas, textura acartonada, aceleración del envejecimiento y, lo que viene a ser la corona de todos los males, el cáncer de piel (que ha duplicado su presencia en los últimos 20 años).

Con información de Reforma