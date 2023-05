Contagio de Omicron causó 'COVID largo' a uno de cada 10 pacientes

Los Institutos Nacionales de Salud de EUA (NIH) realizaron un estudio llegando a la conclusión que un 10% de la población de esa nación, parecen haber sufrido de COVID de larga duración tras una contagiarse con la variante ómicron.

De acuerdo con un estudio aplicado a casi 10 mil estadounidenses, con el propósito de esclarecer esa condición que era considerada un misterio.

Los hallazgos preliminares de los investigadores detallaron una decena de síntomas asociados con el COVID de larga duración, término empleado para referirse a problemas de salud que tienen una duración de meses o incluso años después de tener aunque sea una leve versión del COVID-19.

Los científicos advirtieron que millones de personas a nivel mundial han tenido COVID de larga duración, con síntomas que incluyen confusión mental y fatiga, aunque reconocieron que desconocen qué lo causa, por qué afecta solo a ciertos individuos, cómo tratarlo, ni cuál es la mejor manera de diagnosticarlo, añadiendo que una definición más estrecha de la condición sería clave para que los científicos den con las respuestas.

Journal of the American Medical Association, fue quien publico este miércoles el estudio, en el cual participaron 8,600 adultos que sufrieron COVID-19 en distintos momentos de la pandemia, comparándolos con los datos de otros 1.100 que no fueron infectados.

Por último los expertos indicaron se enfocaron en una docena de síntomas que podrían ayudar a definir el COVID persistente que incluye: fatiga; confusión mental; mareos; síntomas gastrointestinales; palpitaciones cardíacas; problemas sexuales; pérdida del gusto u olfato; sed; tos crónica; dolor de pecho; síntomas que empeoran después de un período de actividad o la realización movimientos anormales.

Con información de AP