Coronavirus: Combate el estrés laboral durante la cuarentena con estos ejercicios

MÉXICO.- La cuarentena derivada por la pandemia de coronavirus ha obligado a la mayoría de los trabajadores a laborar desde sus hogares, esto ha permitido situaciones favorables como la convivencia familiar, el no tener que trasladarse al centro de trabajo y con ello a no exponerse a la proliferación del Covid-19; sin embargo, también ha contribuido a una mayor carga de responsabilidades, a que los empleadores en muchas ocasiones no respeten los horarios establecidos de la jornada laboral y con ello a la aparición del tan temido estrés.

De acuerdo con el Inegi, el 57.9% de los mexicanos de 18 años y más es inactivo físicamente, debido a la falta de tiempo, cansancio por el trabajo o problemas de salud y del porcentaje que sí realiza alguna actividad, 41.4% de la población se ejercita con un nivel menor al recomendado.

Las razones por las que no hacemos ejercicio son variadas, pero prevalecen la falta de tiempo y el cansancio por el trabajo. Debido a ello, la página Factor Capital Humano sugiere algunos movimientos que se pueden realizar en el horario laboral y que además ayudarán a reducir el estrés y tomar un pequeño respiro.

Estiramientos

Lo ideal sería cada dos o tres horas, sobre todo en zonas como espalda alta, cuello y lumbar.

Contracción de abdominales y glúteos

Sin levantarse y manteniendo la espalda recta, endurecer a intervalos glúteos y abdomen para fortalecerlos y liberar la tensión que padecen estas zonas por estar sentado.

De puntillas sentado

Mover rápidamente la punta de los pies mientras estás sentado detrás de tu escritorio, ayudarás a bombear sangre a tu corazón por todo tu cuerpo, lo que mejorará tu circulación y además quemarás calorías.

Caminar siempre que sea posible

Lo recomendable es cinco minutos cada hora. Puedes aprovechar para ir por un vaso de agua, una taza de café o incluso para ir al sanitario.

Relajar los hombros

Sube los hombros a la altura de las orejas, mantén y baja de nuevo, tantas veces al día como sea posible.

Pies arriba

Siéntate derecho en una silla, estira las piernas y cruza los pies (no las piernas). Ahora, levanta las piernas del piso hasta la altura de la cadera varias veces y sostén. Cambia el cruce de los pies y repite; siempre haz el mismo número de veces de un lado que del otro.

Otro buen ejercicio es la extensión de la pierna: se levantan y estiran las piernas en el aire de formar alterna o de manera simultánea. Es un trabajo específico de los cuádriceps que te ayudará también a mejorar la circulación y evitar el efecto piernas cansadas.

Descansar de la pantalla

Cada 30 minutos estira tu vista de la pantalla y mira a otros objetos como una ventana, un reloj, un escritorio o una puerta. Esto ayuda a promover el movimiento ocular y disminuir las probabilidades de irritación de los ojos y dolores de cabeza.

Ejercitar manos y dedos

Haz rotar tus muñecas periódicamente y cierra y abre las manos. Pero además añade estos ejercicios para tus dedos y tus manos se sentirán mucho mejor tras un largo día de trabajo en la computadora.