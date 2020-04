Coronavirus: ¿cómo cuidar la salud mental de los adolescentes durante la cuarentena?

MÉXICO.- La contingencia sanitaria cerró los colegios, de un momento a otro, millones de adolescentes han visto interrumpidas sus rutinas, por un lado se cancelaron los tediosos examenes, pero por otro, no pueden reunirse con sus amigos para ir a hacer deporte, al cine o simplemente para pasarla bien. Aunque es cierto que gastaban bastante tiempo en redes sociales, ahora ya no se comunican por gusto a través de ellas, sino por necesidad, para evitar la proliferación de la pandemia por coronavirus. Es por ello que necesitan saber que no están solos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó una serie de recomendaciones para que como adolescente, reconozcas que pese a que no has elegido vivir esta situación de contingencia por el Covid-19, sí estás colaborando con tu entorno al estar confinado en casa y siguiendo las recomendaciones sanitarias sugeridas por las autoridades.

“Estás haciendo algo sumamente valioso y responsable”, afirma el organismo.

Así que con la intención de que aproveches este tiempo de descanso, reflexión e incluso diversión, aquí tienes las siguientes recomendaciones:

Ordena tu entorno y organiza tu día para que no pierdas la noción del tiempo

Pon horarios para ver películas, llamar a tus amigos, hacer tus tareas de la escuela, hacer ejercicio y otras actividades que te gusten. Estas son formas de desahogarte, sentirte más tranquilo y de encontrar un equilibrio en tu vida diaria.

Reconoce tus emociones y no las reprimas

Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta pandemia. El miedo es una función normal y hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para protegernos, por ejemplo, en este momento te ayuda a tomar la decisión de no reunirte con otras personas, de lavarte las manos y no tocarte la cara. Esto te ayuda no sólo a cuidar de ti mismo, sino de los demás. Si sientes la necesidad, habla con un adulto en quien confíes, no siempre es fácil hablar de las emociones, pero te vas a sentir mejor.

Céntrate en ti

Céntrate en ti mismo/a y busca formas de usar de manera útil y entretenida este tiempo que te llega de improviso, eso te ayudará a proteger tu salud emocional. Usa tu creatividad escribiendo una historia, tu propio libro o cómic. También puedes grabar tu propio cortometraje o video musical.

Piensa formas para estar en contacto con tus amigos

Los y las amigos son súper importantes para los adolescentes, si quieres pasar tiempo ellos a la vez que practicas el distanciamiento físico, las redes sociales son un excelente modo de mantenerte en contacto. También recuerda no estar pegado todo el día al celular o a las redes sociales. No es saludable y puede hacer que aumente tu ansiedad y sentimiento de aburrimiento.

Sigue aprendiendo

En una situación como la creada por el Covid-19, es muy útil dividir el problema en dos categorías: aquello que puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar. No podemos cambiar la indicación de quedarnos en casa, pero sí puedes encontrar formas para distraerte.

Sé amable contigo y con los demás

Si sabes de algún acoso o maltrato en internet o en el espacio físico con relación al coronavirus u otra situación, ofrécele apoyo a la persona y anímale a que busque ayuda con una persona adulta. Si tú sufres acoso, te recomendamos lo mismo, busca ayuda y acude a alguna persona en la que confíes.

Cuida tu salud

Si estás preocupado porque crees que tienes síntomas de Covid-19, es importante que se lo cuentes a tus padres o a un adulto. “Ten presente que la infección por coronavirus se suele manifestar con síntomas leves, sobre todo entre los niños y los adultos jóvenes”, explica la Dra. Lisa Damour, psicóloga experta en adolescentes, autora de éxito y columnista mensual del New York Times. También es importante recordar que muchos de los síntomas del Covid-19 se pueden tratar.

Recuerda lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón, si por algún motivo llegas a salir, no toques tu cara y en todo momento practica el distanciamiento social.