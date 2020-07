Coronavirus deja efectos persistentes en la salud tras infección: estudio clínico

ITALIA.- El comportamiento de la pandemia de coronavirus no termina de sorprender al gremio médico así como a la humanidad entera, esto luego de que investigadores italianos indicaran que con base en un estudio hallaron que la gran mayoría de los pacientes presentaban síntomas persistentes hasta dos meses después de haberse recuperado de la infección grave por Covid-19 .

Se trata de una investigación liderada por Angelo Carfì, especialista médico miembro del Departamento de Geriatría, de la Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS en Roma.

De acuerdo con el estudio, el cual fue publicado en el Journal of the American Medical Association, se realizó el monitoreo de 143 personas que habían sido hospitalizadas después de contraer la enfermedad, el 87 por ciento de los pacientes informaron al menos un síntoma adverso 60 días después de la primera enfermedad, a pesar de las pruebas negativas para Covid-19.

El portal RT Noticias, refirió que la fatiga fue la consecuencia más común, informada por el 53 por ciento de las personas, mientras que el 43 por ciento tenía dificultad para respirar y más del 20 por ciento todavía experimentaba dolor en las articulaciones o el pecho. Alrededor del 44 por ciento dijo que su calidad de vida había empeorado.

Pues solo alrededor del 13 % de los pacientes en recuperación dijo que estaba libre de síntomas a los 36 días del alta.

Es así que los hallazgos proporcionados por este caso clínico señalan que el equipo de investigadores se centró en la fase aguda de la infección por Covid-19, sin embargo el gremio médico refiere que aún se necesita un monitoreo continuo después del alta para detectar efectos duraderos de la cepa en el cuerpo de la persona que resultó infectada.

Gremio médico recomienda consistencia

“Cabe mencionar que aunque el estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), es pequeño y carece de un grupo de control, es por ello que se suma a la creciente evidencia de que una proporción significativa de personas, a menudo denominadas "transportistas largos", experimentan efectos persistentes y duraderos en la salud post Covid-19”, así lo refirió el portal británico The Telegraph.

El doctor Bharat Pankhania, profesor clínico senior de la Universidad de Exeter, agregó que si bien el tamaño del estudio significa que los resultados son "no concluyentes", estuvo de acuerdo con los autores del estudio en que "puede haber un síndrome de la enfermedad de Covid-19 y que nosotros debemos seguirlo ", puntualizó.