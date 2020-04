Coronavirus: endemia, epidemia, pandemia, brote ¿es lo mismo?

MÉXICO.- El Director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, consideró que “pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que “describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

No es lo mismo brote, pandemia o epidemia. Saber la información correcta nos ayudara a entender mejor el panorama global. pic.twitter.com/4WhKDzL22K — SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) April 1, 2020

Explicación médica sobre la clasificación de enfermedades epidemiológicas

De acuerdo con una entrevista brindada al portal BBC NEWS, Rosalind Eggo, académica especialista en enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, explicó las diferencias entre epidemia, pandemia y endemia.

Hay muchísimos virus en el mundo. Un ejemplo, y que contagia a muchas personas cada año, es el de la influenza o gripe. La gripe se propaga cuando la gente estornuda o tose. El virus se transmite entre personas o mediante sustancias infectadas como los mocos.

La guía VETA de la Organización Panamericana de Salud (OPS) define el brote como el aumento repentino de casos de alguna enfermedad, en una zona muy específica.

"La endemia o infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años", dice la académica de la institución londinense.

Un ejemplo podría ser la varicela en muchos países, donde se registran casos todos los años. O la malaria, que en partes de África es una infección endémica.

Podría catalogarse como pandemia a "un aumento de casos seguido de un punto máximo y, luego, una disminución".

Es lo que ocurre en los países donde se registran epidemias de gripe cada año: en otoño e invierno aumentan los casos, se llega a un máximo de infecciones y después disminuye.

La pandemia es una epidemia que ocurre "en todo el mundo más o menos al mismo tiempo".

Eggo recordó el caso de la influenza que comenzó en México en 2009 y que después llegó a todo el mundo, aseverando que se trató de una pandemia de gripe.