Coronavirus: Enfermedades del perro más comunes y peligrosas para el humano

ESPAÑA.- Ser propietario de una mascota es una de las experiencias más bellas de la vida, aprendes responsabilidad, empatía y a brindar amor incondicional. Sin embargo, la pandemia por coronavirus atrajo una estela de temor a las infecciones y no faltó quien aseverara que tener perros o gatos era signo de una segura enfermedad.

Debido a ello deseamos compartir cuales son las enfermedades del perro que podrían ser peligrosas para los humanos, con la intención de concienciar a las personas y recordar que el tener una mascota implica procurarle una buena alimentación, un lugar seguro, así como la asistencia médica debida y sobretodo mucho amor.

De acuerdo con el portal especializado Mis Animales, hay una serie de enfermedades del perro que puedes contraer y se conocen como enfermedades zoonóticas. La palabra zoonótico se usa para designar cualquier enfermedad que se transmita de los animales a los humanos. El ejemplo más conocido y más temido de una enfermedad zoonótica es la rabia.

Te puede interesar: Ahora resulta que el salmón es el culpable, eso aseguran en China

Aunque es posible contraer las enfermedades del perro, las probabilidades son escasas. Dicho esto, el riesgo de contraer una enfermedad zoonótica aumenta si tienes un sistema inmunitario comprometido debido a una enfermedad o condición médica preexistente.

Ejemplos de esto son personas infectadas con VIH o con SIDA, mujeres embarazadas, pacientes tratados con quimioterapia o personas de edad avanzada. Asimismo, las personas con enfermedades crónicas o deficiencia congénita del sistema inmunitario, y las que han recibido trasplantes de órganos o médula ósea, son susceptibles al contagio.

Brucella canis

La brucelosis canina se transmite por una bacteria, que causa abortos involuntarios y mortinatos en los perros, y se propaga a través de las secreciones vaginales, la orina y, potencialmente, la saliva. En los seres humanos puede causar fiebre, fatiga y pérdida de peso, así como inflamación del hígado, bazo y ganglios linfáticos.

Tiña

Es una de las enfermedades del perro que ataca la superficie de la piel, incluidos los folículos pilosos y algunas veces las uñas del can. Es producida por un hongo, muy contagiosa y de rápida reproducción.

Salmonelosis

Esta bacteria produce trastornos como letargo, gastroenteritis, vómitos, abortos espontáneos y septicemia. Los dueños de perros diagnosticados con salmonelosis deben ser separados de sus mascotas durante la fase aguda de la enfermedad.

Giardia

Se trata de un parásito intestinal de rápida reproducción. Por lo general, es asintomática, por lo que tu perro podría estar contagiado y transmitirla a otros perros o humanos y no percibirlo. Su mayor síntoma es la diarrea, pero no frecuente, sino algunos días si y otros tantos no, lo que hace más difícil de detectar la enfermedad.

Sarna

También conocida como escabiosis canina, es producida por un ácaro presente en el polvo o en la vegetación. Se alimentan de las células epiteliales en la piel del hospedador. Es una de las enfermedades del perro potencialmente más transmisible a los humanos.

Se pueden tomar varias medidas para garantizar tu seguridad, incluido el monitoreo regular para detectar signos de enfermedades del perro. Algunas prácticas higiénicas básicas como lavarse las manos después de manejar a tu mascota, y evitar el contacto directo con la orina o las heces de tu perro, son rutinas prudentes que debes considerar.

Prevención y buen cuidado de las mascotas

María Eugenia Thomas, Promotora Social para el Desarrollo de las Comunidades y portavoz del portal Mis Animales refiere que “la mejor manera de reducir o eliminar tu riesgo de contraer enfermedades del perro es simple y se reduce a la higiene y al sentido común”. Es por ello que comparte algunas recomendaciones y medidas de higiene y prevención:

Asegúrate de que las enfermedades del perro sean tratadas a tiempo. No dejes de visitar al veterinario si tu perro muestra signos de malestar o padecimientos anormales. Si tu perro está enfermo, lávate las manos después de manipularlo.

¡Mantén a tu perro limpio! Báñalo regularmente; al hacerlo, examínalo de cerca para detectar signos de enfermedad, especialmente lesiones en la piel y erupciones cutáneas.

Desparasita a tu cachorro. Los desparasitadores de amplio espectro pueden prevenir las lombrices intestinales y otros parásitos.

Evitar tocar las heces de tu perro cuando salgas a caminar, usa guantes o una bolsa para recogerlas y deséchalas de inmediato.

Dale a tus mascotas platos y tazones de agua separados.

Lava la ropa de cama de tu mascota a menudo.

Usa preventivos contra pulgas y garrapatas regularmente.

Lava mordeduras y rasguños inmediatamente.

Mantén a tu mascota dentro de casa y no permitas que coma basura o beba del inodoro.