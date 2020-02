A partir de hoy el coronavirus se llama Covid19: OMS

Génova.- El nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó al nuevo Coronavirus surgido en China será Covid-19, esto con la intención de terminar con las confusiones y los nombres erróneos.

El nuevo nombre se compone de las primeras letras de la enfermedad en inglés: Corona (Co), Virus (Vi), Disease (D) y el año en que se localizó, 2019 (19).

La OMS recordó que está prohibido nombrar a una enfermedad como un punto geográfico, como es el caso de quienes llamaron esta enfermedad “virus de Wuhan”, así como llamarla como una especie animal y mucho menos como un grupo de personas.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, anunció que, después de la coordinación con el Secretario General de la ONU, se enviará un equipo de manejo de crisis del sistema de las Naciones Unidas a las regiones que lo requieran, sobre todo a China.

En este país se encuentra el 99 por ciento de los casos de Covid-19, detectada en diciembre del año pasado en el mercado de Wuhan, de la provincia de Hubei que permanece cerrada.

