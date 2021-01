Covid deja secuelas en 30% de pacientes. Conoce cuáles son los síntomas

Ciudad de México.- Para el 30 por ciento de las personas diagnosticadas con Covid-19, el "calvario" está lejos de terminar cuando les dan el alta, pues los síntomas persisten por largo tiempo.

César Medina forma parte de ese grupo. En octubre lo diagnosticaron con la enfermedad y pese a que le dieron de alta luego de que la prueba PCR dio negativo, le sigue doliendo la cabeza, tiene febrícula y fatiga.



"No estamos en las estadísticas de la Federación, tiene únicamente tres números: de los contagios, de los recuperados, entre comillas porque no hay un seguimiento a los recuperados, y las defunciones", apuntó.



El investigador de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que a esta prevalencia de los síntomas de Covid-19 este se le conoce como síndrome Post-Covid, ya fue catalogado como una enfermedad.

"La Organización Mundial de la Salud tomó la decisión de incorporar ya este síndrome al catálogo internacional de enfermedades", precisó.



"Entre los síntomas más comúnmente reportados se incluyen: fatiga, sensación de opresión al respirar, trastornos del gusto y el olfato, falta de concentración mental, trastornos del sueño, estados depresivos y ansiosos, taquicardia y dolores de cabeza".



Pérez Gómez manifestó que se estima que 30 de cada 100 personas que han sido afectadas por el virus SARS-CoV-2 pueden desarrollar este síntoma el cual prevalece incluso meses después de la fase aguda.



Explicó que hay varias hipótesis sobre el origen de este síndrome y la más acertada, hasta el momento, es la persistencia de un estado inflamatorio en diversos órganos lo que provoca una respuesta inmune del organismo.



Pese a la persistencia de los síntomas, agregó el especialista, los pacientes con síndrome Post-Covid no contagian a otros.



"Porque en el síndrome Post Covid ya no tienen el virus", aclaró.



El tratamiento para estas personas, dijo, dependerá del seguimiento médico que tenga y va desde la rehabilitación pulmonar hasta analgésicos, pero no hay ni estadística ni servicios especializados para ellos.

