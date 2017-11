Crean implante en el cerebro contra la mala memoria

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La tecnología tiene la solución para muchos de nuestros problemas, y ahora también podría poner fin a la mala memoria de una vez por todas.





De acuerdo a GQ, un grupo de científicos de la University of Southen California crearon una “prótesis mental” que aseguran aumenta la capacidad de la memoria en un 30%. El aparato fue creado para imitar los procesos naturales de la mente usando una serie de electrodos que se implantan en el cerebro (sí, suena a película de terror) que le dan pequeños choques eléctricos a la parte del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje.

Los científicos esperan que el implante pueda ayudar a personas con desordenes como demencia a recuperar un poco de su memoria perdida, y que en el futuro se pueda adaptar para ayudarle con la visión y hasta el movimiento.





El implante fue probado en un grupo de voluntarios que ayudaron a los científicos a determinar cuáles eran las áreas del cerebro que se activaban cuando se intentaba acceder a la memoria, para que determinar el impacto del implante y si realmente causaba alguna diferencia.





Dong Song, uno de los profesores involucrados con el estudio, declaró que esto es algo que nunca se ha hecho antes, pues no existe un código neuronal para mejorar la memoria, pero la primera fase del proyecto tuvo buenos resultados, y si lo logran, ya no tendríamos que preocuparnos por olvidarnos de cosas que no queremos olvidar.

Los científicos se encuentra emocionados por el descubrimiento, ya que podría ser un parteaguas para las personas que padecen enfermedades crónico degenerativas y Alzheimer.