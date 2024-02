Crisis de cólera en Etiopía: OMS instala 17 centros de tratamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la creación de 17 centros especializados para el tratamiento del cólera distribuidos en ocho regiones de Etiopía.

Esta medida surge ante el creciente número de víctimas mortales ocasionadas por esta enfermedad, la cual ha impactado a millones de personas en diversas zonas del país africano.

Este tipo de centros son instalaciones médicas que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana y cuenta con sus propios servicios como baños, cocina, lavandería, morgue y área de desechos.

A través de ellos, se busca mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención a los pacientes, proporcionando más de 700 camas con salas designadas para la detección, observación y recuperación de los enfermos.

Además, la OMS distribuyó protocolos de seguimiento y gestión de casos, mientras que también ha diseñado los centros de forma que se mantengan las precauciones de prevención de infecciones cruzadas, expresa un comunicado.

Los casos de cólera en Etiopía aumentaron a un ritmo sin precedentes desde marzo de 2023, cuando se notificaron más de 2 mil 200 casos y 50 muertes, poniendo en riesgo a 3,3 millones de personas, si bien en agosto se habían registrado 16 mil 800 casos y más de 370 muertes.

La OMS ya advirtió en verano sobre el resurgimiento de brotes de cólera desde hace dos años y que hasta el momento hay 24 países con brotes activos, de los que algunos están registrando una grave crisis.

A pesar de que los datos de los que dispone la OMS son insuficientes, los casos notificados en 2022 doblaron a los de 2021, y los datos de 2023 confirmaron que el repunte continúa en todo el mundo.

After decades of progress against #cholera, cases are again on the rise ↗️ & a shortage of cholera tools, including vaccines, along with lack of clean water & sanitation makes saving lives more challenging.



Swipe to learn more about the impacts, solutions & WHO's response 👇