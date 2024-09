¿Cuáles son las canciones más largas de la historia? Descúbrelo aquí

En el vertiginoso mundo de la música, donde las canciones breves son la norma, algunas composiciones destacan por su duración monumental. Estas piezas, que se extienden durante horas, días o incluso siglos, rompen con las convenciones y desafían la percepción del tiempo.

Este fenómeno comenzó a ganar notoriedad con el rock psicodélico de los años 60, y desde entonces, la exploración musical en cuanto a duración no ha dejado de crecer.

En 1968, la banda Iron Butterfly lanzó "In-A-Gadda-Da-Vida", una canción de 17 minutos que se convirtió en un hito del rock psicodélico y abrió las puertas a nuevas formas de experimentar con la música.

Este tema influyó en bandas como Pink Floyd, quienes con composiciones como "Echoes" exploraron paisajes sonoros extensos. Asimismo, canciones icónicas como "The End" de The Doors y "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin continuaron desafiando las expectativas de duración.

Las canciones más largas del mundo

Entre las composiciones más largas destaca "Zwei Jahre" de la banda alemana Phrasenmäher, reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la canción más larga del mundo. Con una duración de 90 minutos, la obra lanzada en 2014 incluye 482 refranes y más de 11,000 palabras, lo que la convierte en un verdadero experimento musical.

Más allá del rock, proyectos como "As Slow as Possible" de John Cage han trascendido los límites temporales de la música. Esta obra, que comenzó a ejecutarse en 2001 en la iglesia de San Burchardi, en Alemania, está diseñada para durar 639 años, finalizando en 2640. La pieza de Cage explora de manera única el concepto del tiempo en la música y cómo puede conectarse con diferentes generaciones.

Estas composiciones extremas no solo desafían las normas musicales, sino que invitan a reflexionar sobre el arte y su capacidad para resistir el paso del tiempo.

