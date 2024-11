Cucarachas alemanas desarrollan resistencia a insecticidas, revela estudio

Un reciente estudio publicado en el Journal of Economic Entomology de la Universidad de Oxford ha revelado que las cucarachas alemanas, también conocidas como "súper cucarachas", están desarrollando una creciente resistencia a los insecticidas tradicionales.

Este hallazgo preocupa a los expertos en control de plagas, ya que estos insectos se encuentran entre los más comunes y difíciles de erradicar en los hogares.

El estudio, realizado por investigadores de las universidades de Kentucky y Auburn, se centró en evaluar la efectividad de los insecticidas a base de piretroides, los cuales son de los más utilizados tanto en productos de uso doméstico como en tratamientos para mascotas y piojos.

