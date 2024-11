¿De dónde vino el asteroide que extinguió a los dinosaurios?

Un nuevo estudio revela que el asteroide que impactó la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años provino del sistema solar exterior, más allá de Júpiter.

Este hallazgo se basa en el análisis de restos del impactador recolectados en regiones europeas, que muestran una composición química única del elemento raro rutenio, similar a la de los asteroides del cinturón principal, ubicado entre Marte y Júpiter.

In this week's #SciencePodcast🎙️, @mhc205 talks with research scientist Mario Fischer-Gödde about the origins of the giant asteroid thought to have killed off the dinosaurs 66 million years ago.



🎧 Listen here: https://t.co/Xhg7abRSdQ pic.twitter.com/DCasmJ3MGL