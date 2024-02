Debate sobre la adición de una categoría 6 en la escala de huracanes: ¿qué dicen los expertos?

Con el aumento de las temperaturas globales y la creciente capacidad de los océanos para alimentar tormentas más poderosas, un reciente estudio plantea la necesidad de revisar la escala utilizada para medir la intensidad de los huracanes.

La actual escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes del 1 al 5, podría requerir una actualización con la adición de una categoría 6, según sugiere la investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bajo la propuesta, un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de al menos 252 km/h, se limitaría a un máximo de 308 km/h. Cualquier tormenta con vientos superiores entraría en la nueva categoría 6.

Los autores del estudio, Jim Kossin, asesor científico de la First Street Foundation, y Michael Wehner, científico principal del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, argumentan que el cambio climático está elevando el potencial de intensidad de los huracanes.

En los últimos años, se han registrado cinco huracanes que superaron el umbral teórico de categoría 6, incluyendo el devastador huracán Patricia en 2015 y el súper tifón Haiyan en 2013, señala el estudio, reflejando la creciente preocupación sobre la capacidad de las tormentas tropicales para alcanzar niveles de intensidad sin precedentes.

Huracanes en crecimiento:

¿Qué conlleva su rápida intensificación?

(Foto de Pixabay)

La propuesta de añadir una categoría 6 a la escala de huracanes no es una novedad, ya se ha discutido durante años.

La escala Saffir-Simpson, en uso desde los años setenta, tiene sus limitaciones al considerar únicamente la velocidad del viento y dejar de lado otros aspectos cruciales como las marejadas ciclónicas y las inundaciones provocadas por las lluvias, que pueden resultar igualmente mortales y causar estragos en las zonas afectadas.

Con el calentamiento global, los impactos de los huracanes se vuelven más amenazantes.

Un ligero aumento en el nivel del mar puede tener un efecto significativo en la extensión de las marejadas que penetran tierra adentro, y el clima más cálido implica la presencia de una mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que aumenta el potencial de lluvias intensas.

Con información de redes sociales y CNN.