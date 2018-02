¿Debes salir con el ex de tu mejor amiga?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Definitivamente, puede parecer atractivo sonreírle al ex de tu mejor amiga, ya que si le gustó a ella, seguramente puede gustarte también a ti, sobre todo si ya no andan.

¿Ligarte al ex de tu mejor amiga?

Conserva la calma y respira, no es el fin del mundo, pero debes ser muy inteligente. Cuando encuentras el amor y es correspondido se convierte en una situación irresistible y, a veces, casi incontrolable, informa el portal de entretenimiento Televisa Espectáculos.

La confianza es lo más importante con quien tengas un lazo afectivo, incluyendo a tu amiga y a tu posible futuro novio. Respira nuevamente y tómalo con calma. No eres la única ni la primera que se enfrenta a esta situación. Pero de ti depende lo que suceda.

No rompas la confianza de tu mejor amiga por alguien con quien puede que solo tengas una aventura. Recuerda que, tras un rompimiento, ambas partes sentirán ganas de refugiarse en algo o en alguien, lo cual denota que no están preparados para una nueva relación.

¿Qué hacer si te enamoras del ex de tu mejor amiga?

Intenta saber qué opina él, pues su opinión puede aclarar mucho las cosas. Involucrarse con la mejor amiga de su ex es un indicio de que posteriormente haga lo mismo contigo y eso no va a gustarte, porque a nadie le gusta ser un pañuelo de lágrimas o el clavo que saca otro clavo.

Puede ser que también estés frente al amor de tu vida. En este caso, ¡olvídate de todo y arrójate a los brazos de él! Pero si él solo busca una aventura y tú sabes que no será tu media naranja porque coquetea en cada esquina, entonces deberías pensarlo más de dos veces. Analiza bien la situación y tú decidirás si es bueno o no fijarte en el ex amor de tu amiga incondicional.

Hay amistades que duran toda la vida y amores que mueren cada verano.