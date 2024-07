Deja atrás tus preocupaciones: encuentra la paz con la meditación

Patricia Orozco, directora de OMM Center Guadalajara aseguró que dejando a un lado nuestras preocupaciones para meditar al menos un minuto, podemos ser capaces de encontrar la paz y eliminar el estrés.

Es un método de meditación que proporciona una manera simple para iniciarse en la meditación y conexión con uno mismo.

Por ello, Orozco destacó que es importante crear conciencia de lo que se hace y aceptar las consecuencias, porque toda acción tiene una reacción.

"Crear conciencia significa que me doy cuenta de las cosas que hago y que sepa que todo tiene una consecuencia, causa y efecto", señaló.

Además, destacó que al meditar y tener un minuto de silencio, se logra hacer un análisis del momento y tomar mejores decisiones, ya que se puede uno alejar y ver las cosas como son: con criterios y pensamientos propios.

"La meditación ayuda a tener contacto contigo. Un minuto de reflexión antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, nos cambiaría la vida porque no vamos en piloto automático, ponemos un alto y en ese tiempo podemos hacer 10 respiraciones que nos van a bajar la agresividad, el drama y ubicarnos en un planteamiento más serio", puntualizó.

Esta técnica, agregó, puede ayudar en momentos de estrés o de toma de decisiones importantes, pero también en cuestiones básicas como determinar si adquirir un producto es parte de una necesidad real o creada.

Orozco informó que existe un método de cinco pasos, usando los dedos de la mano, para empezar a relajarse, meditar y tomar conciencia ante cualquier situación o decisión, saber si es realmente lo que se quiere hacer, lo que da felicidad.

"Nuestra vida es integral: cuerpo, mente y espíritu, no es una sola cosa, puede cuidarse mucho una parte, pero se descuida otra, entonces, el desarrollo y evolución debe ser integral, eso es tomar conciencia de que tengo emociones, cómo las manejo, qué tipo de pensamientos tengo y para eso ayuda la meditación".

También, esto beneficia pues se logra un cuerpo flexible, funcional y, sobre todo, ver el mundo a través de lentes propios y no los impuestos por la familia, la escuela o la sociedad.