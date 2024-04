Dermatóloga explica cuándo debes preocuparte por la caída del cabello

Si entras de pánico mientras te bañas porque se te cayeron bastantes cabellos, respira profundo, la dermatóloga certificada Lindsey Zubritsky explica cuándo debes comenzar a preocuparte por la caída del cabello.

Al igual que muchos expertos, Lindsey decidió usar TikTok para informar a las personas de una forma entretenida, pero más importante, interesante. Lo primero que recalcó en uno de sus videos, fue que es normal perder entre 100 y 200 cabello por día.

Por otra parte, según la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología (AADA, por sus siglas en inglés), es normal perder de 50 a 100 cabellos al día.

No te preocupes si ves que se te caen unos cuantos cabellos, no quedarás ‘pelón’ o ‘pelona’, ya que de acuerdo con el Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania, el cuero cabelludo de una persona tiene cerca de 100 mil cabellos.

La AADA menciona que este problema se debe a factores estresantes como perder bastante peso, someterse a un procedimiento quirúrgico, entre otros.

Sin embargo, el cabello suele volver a crecer en un lapso de tiempo de tres a seis meses.

