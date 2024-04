Descubre cómo disfrutar del ‘Eclipse Total de Sol’ desde casa este 8 de abril

¿Te preocupa no poder presenciar el eclipse total de Sol debido al mal tiempo? ¡No te preocupes! Aún hay formas de disfrutar del fenómeno astronómico del año sin salir de casa.

Aquí te dejamos algunas opciones para seguir el eclipse a través de transmisiones en vivo y experimentos científicos en línea.

Si las nubes obstaculizan tu vista o te encuentras fuera de la zona de totalidad, la NASA tiene la solución.

Desde distintas ciudades a lo largo de la franja de totalidad, la agencia espacial ofrecerá horas de transmisión en vivo a partir de la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos.

Desde imágenes telescópicas del Sol hasta la participación de científicos y astronautas de la estación espacial, la transmisión promete una experiencia envolvente. Además, podrás presenciar el lanzamiento de pequeños cohetes científicos desde Wallops Island, Virginia.

El museo Exploratorium brindará imágenes telescópicas en vivo desde Junction, Texas, y Torreón, México. La Universidad de Maine llevará a cabo un emocionante experimento con globos atmosféricos desde la estratósfera, transmitido en línea.

Less than two weeks until the Total Solar Eclipse! It's time to pack your bag and get ready for this extraordinary event! 🔭🌙🌞 pic.twitter.com/0svjtEA5Oc