Descubre los inesperados lazos entre la EEI y el fútbol americano

Según reveló la NASA recientemente, la Estación Espacial Internacional (EEI) y el fútbol americano tienen un lazo que no muchos se esperarían, ya que son mundos completamente distintos.

En su página oficial, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida por la gran mayoría como NASA, dio a conocer que la EEI es casi tan grande como un campo de fútbol americano.

La estación mide 357 pies de esquina a esquina, lo que vendrían siendo 108.814 metros, mientras que estos campos cuentan con una longitud de 360 pies (109.728 metros), así que si pusieran a la Estación Espacial Internacional encima de una cancha, se verían exactamente de la misma longitud, claro, con unos cuantos centímetros de diferencia.

Este dato resultó interesante para las mentes curiosas y dejó a los fanáticos de la NFL con la boca abierta.

Esta no es la única relación que tiene el mundo del deporte con el mundo de las estrellas, de hecho para la NASA compartió otros datos interesantes como los siguientes:

Dentro del módulo de tripulación Orión, podrían caber hasta 4.625 balones de fútbol. Además, esta nave espacial recorrió una distancia equivalente a más de 26.670.964 campos de fútbol, en su viaje más allá de la Luna.

En el planeta rojo Marte, una pelota de fútbol pesaría menos de media libra (0,83 libras), o sea 0.17 kilogramos.

Mientras que un jugador de fútbol de 200 libras, vendría pesando 75 libras (90.71 kilogramos) en dicho planeta.

Si una persona lanzara una pelota de fútbol hacia la Luna, a una velocidad de 60 millas por hora, tardaría alrededor de 3.982 horas o 166 días en llegar al satélite natural de nuestro planeta.

Here’s more on the connections between space exploration and the #SuperBowl. https://t.co/1tNmsqLERt