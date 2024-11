Descubre los beneficios de hacer ejercicio con tu mascota

Incorporar a tu mascota en tu rutina de ejercicios puede traer numerosos beneficios, tanto para ti como para tu compañero peludo. Según expertos del College of Health and Human Sciences de la Colorado State University (CSU), actividades como caminar, correr o hacer senderismo con tu perro no solo mejoran tu salud física, sino también la de tu mascota.

Los estudios indican que los dueños de perros tienen un 24% menos riesgo de morir por cualquier causa, y aquellos con problemas cardíacos obtienen mayores beneficios al tener una mascota.

Nothing helps you bond with your pet like moving together. It strengthens their heart — and yours. #BestFriendFridays ❤️ 🐾 pic.twitter.com/vduf8d0bMB