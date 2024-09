Descubren nuevo virus transmitido por garrapatas

Un equipo de científicos ha identificado un nuevo virus transmitido por garrapatas que puede provocar infecciones cerebrales mortales. Bautizado como el virus de los humedales (WELV), este patógeno fue detectado por primera vez en un paciente de 61 años en la ciudad de Jinzhou, China, según un informe publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

El paciente presentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza y vómitos, cinco días después de haber visitado un parque en Mongolia Interior, donde fue picado por varias garrapatas. Tras el análisis de sangre, se determinó que se trataba de un virus desconocido hasta la fecha, descartando cualquier infección bacteriana.

Los investigadores profundizaron en el origen del WELV recolectando casi 14,600 garrapatas del parque donde el paciente estuvo. El análisis reveló que alrededor del 2% de las garrapatas dieron positivo para el virus, especialmente aquellas de la especie Haemaphysalis concinna.

Los estudios mostraron que el WELV puede causar daños tisulares y problemas de coagulación sanguínea. Los experimentos en roedores indicaron que el virus es capaz de causar infecciones graves, afectando múltiples órganos, incluido el cerebro y el sistema nervioso. Estos hallazgos sugieren que el WELV podría ser altamente peligroso, especialmente en personas con sistemas inmunes debilitados.

Riesgos y vigilancia ante nuevos patógenos transmitidos por garrapatas

El WELV se suma a la lista de enfermedades transmitidas por parásitos diminutos como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme y la malaria.

El virus podría propagarse también entre humanos a través de fluidos corporales o entre pacientes hospitalizados si el equipo médico no está correctamente esterilizado.

Los investigadores destacan la importancia de mejorar la vigilancia y detección de ortonairovirus emergentes para comprender mejor su impacto en la salud humana. La aparición del WELV subraya la necesidad de estar alerta ante nuevos patógenos transmitidos por garrapatas y otros vectores.