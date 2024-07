Descubre qué parte del universo fotografió la NASA en tu cumpleaños

Por años y años, el telescopio Hubble de la NASA ha sido el encargado de fotografiar la belleza cósmica del espacio exterior en alta definición y sin días de descanso, por lo que hay mucho que agradecerle.

Si alguna vez pasó por tu mente qué habrá captado el famoso artefacto el día de tu cumpleaños, no esperes más y descúbrelo a continuación.

El telescopio Hubble dio a conocer que efectivamente, es posible saber que captaron sus lentes ‘full HD’ el día más importante para miles de personas alrededor del mundo.

Known as SN 2002dd, Hubble captured this supernova view #OTD in 2002, along with other exposures taken in May and June 2002.



Want to see what Hubble observed on another day, like your birthday? Find it here! https://t.co/tUHYlOYqFN