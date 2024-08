Descubre porque EU rechaza droga MDMA para tratar el estrés postraumático

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos rechazaron la aprobación del uso de la droga psicodélica MDMA (3,4-metilenedioximetanfetamina) para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT), un duro revés para quienes abogan por la incorporación de sustancias alucinógenas en el tratamiento de enfermedades mentales graves.

La farmacéutica Lykos Therapeutics informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) notificó que la MDMA, también conocida como éxtasis o molly,"no podía aprobarse con base en los datos presentados hasta la fecha".

The FDA, which has let the likes of Monsanto & big pharma flood our products, healthcare & food systems for decades, with some of the most toxic chemicals & drugs banned by the EU & WHO. Yet, FDA has blocked & delayed approval of mdma for trauma, ptsd & veteran health in… https://t.co/OjW29M65Zc