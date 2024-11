El queso ideal para proteger tu corazón: descubre cuál es el más saludable

El reconocido cardiólogo intervencionista Dr. Cheng-Han Chen, director del Programa de Corazón Estructural en el Memorial Care Saddleback Medical Center, ha sorprendido al recomendar la inclusión de queso en una dieta saludable para el corazón.

Según el especialista, el queso, cuando se eligen opciones adecuadas y se consume con moderación, puede ser beneficioso para la salud cardiovascular.

