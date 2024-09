Descubren nuevo grupo y sistema sanguíneo tras 50 años de misterio

Después de 50 años de misterio, un equipo de científicos del Reino Unido e Israel ha desvelado el origen genético del grupo sanguíneo AnWj.

Este avance histórico ha permitido crear un nuevo sistema de clasificación sanguínea llamado MAL, que se convierte en el 47º sistema de grupos sanguíneos identificado hasta la fecha.

Scientists Unveil New Blood Group After 50 Years!



This breakthrough can lead to safer blood transfusions, simplify blood donation processes, and aid in treating individuals with diseases related to rare blood types.



➡️ https://t.co/k982mjYnru pic.twitter.com/3PBfVJg171