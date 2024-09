Descubren restos de un murciélago de hace 52 millones de años

Un grupo de paleontólogos ha descubierto en Wyoming los restos fosilizados de un murciélago de hace 52 millones de años, lo que lo convierte en la especie de murciélago más antigua jamás encontrada. Este hallazgo, realizado en la Formación Green River, ofrece una ventana a los primeros días de la evolución de estos mamíferos voladores.

La nueva especie ha sido bautizada como Icaronycteris gunnelli, y su descubrimiento fue publicado en la revista Plos One

.Anteriormente, los murciélagos más antiguos registrados databan de unos 50 millones de años, pero los fósiles eran principalmente dientes aislados.

