Despega con éxito la desafiante misión ‘Polaris Dawn’ de SpaceX

La madrugada de este 10 de septiembre, la misión ‘Polaris Dawn’ de SpaceX en colaboración con el empresario tecnológico, Jared Isaacman, despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

A bordo del Falcon 9, viajan cuatro astronautas privados que emprenderán una travesía por el espacio, como parte de una misión innovadora destinada a realizar la primera caminata espacial comercial del mundo.

Photos from today's launch of the Polaris Dawn mission from pad 39A in Florida pic.twitter.com/SUqSW8CSpj — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

A continuación, te presentamos a la tripulación de esta misión espacial:

Jared Isaacman, un intrépido multimillonario regresa al espacio con el objetivo de realizar el primer paseo espacial privado y aventurarse más lejos que nadie desde las misiones Apolo de la NASA.

A diferencia de su anterior vuelo, el empresario compartió esta vez el costo de la misión con SpaceX, que incluyó el desarrollo y las pruebas de un nuevo tipo de trajes espaciales para comprobar su resistencia en el vacío.

Si todo sale según lo previsto, será la primera vez que un ciudadano particular realice un paseo especial, pero no se alejará de la cápsula.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Consideradas una de las partes más arriesgadas de un vuelo espacial, las caminatas espaciales han sido dominio exclusivo de los astronautas profesionales desde que los cosmonautas de la antigua Unión Soviética abrieran por primera vez la escotilla en 1965, seguidos de cerca por los estadounidenses.

Hoy en día, son una actividad rutinaria en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Antes del amanecer, Isaacman despegó junto a Anna Menon y Sarah Gillis, dos ingenieras de SpaceX y Kidd Poteet, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y piloto que es amigo desde hace mucho tiempo de Isaacman.

Mission Specialist and Medical Officer @annawmenon is a Lead Space Operations Engineer at SpaceX and author of Kisses from Space pic.twitter.com/cQoAjjQvRs — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

El paseo espacial está previsto para última hora del miércoles o el jueves, en el ecuador de su viaje de cinco días.

Pero antes, los pasajeros aspiran a llegar mucho más allá de la Estación Espacial Internacional, hasta una altitud de 1.400 kilómetros que superará el récord de vuelo establecido por el Proyecto Géminis de la NASA en 1966.

Sólo los 24 astronautas de las misiones Apolo que volaron a la Luna han llegado más lejos.

El plan es pasar 10 horas a esta altitud -cargada de radiación extrema y escombros- antes de reducir la órbita elíptica a la mitad. Incluso en esa altura más baja -700 kms- su órbita eclipsaría a la de la EEI e incluso al Telescopio Espacial Hubble.

Follow Dragon and Polaris Dawn during their mission → https://t.co/FrV7sLMZvj pic.twitter.com/xFJlKEUEmQ — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Con información de Reforma