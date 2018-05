¿Cómo saber si tengo cáncer de piel?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Muy pocas personas saben que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, tiene capacidades inimaginables y es el que más te protege si de enfermedades se trata. Puede protegerte del calor, la luz solar y un universo de infecciones. Sin embargo, también se enferma y puede tener padecimientos graves como el cáncer de piel.

De acuerdo con el portal Salud 180, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que uno de cada tres casos de cáncer en el mundo es de piel, y en los Estados Unidos, el dato asciende a uno de cada dos.

Peligro que se esconde

Aunque es un tema que debe tratarse con el especialista, hay signos en la piel a los que se les debe prestar atención, ya que en muchas ocasiones pueden ser alertas ocultas de que el cáncer comienza a invadirla. Te presentamos los que son poco comunes, y por lo tanto, más peligrosos.

-Picazón. Un estudio de la Temple University Health System (TUHS), indica que casi 36.9% de las lesiones que se acompañan de picazón son en realidad cáncer de piel, más comúnmente del tipo carcinoma de células basales y de células escamosas.

-Dolor. La misma investigación apunta que 28.2% de las lesiones de cáncer de piel se acompañan de dolor.

“Los pacientes a veces tienen múltiples lesiones que son de aspecto sospechoso, y las que dan comezón o son dolorosas, deberían despertar grandes preocupaciones para los cánceres de piel de los tipos no melanoma”, afirma Gil Yosipovitch, presidente de dermatología de la TUHS”.

-Cortes por “afeitadas”. La American Cancer Society (ACS), indica que los cortes al afeitarse que no sanan en varios días resultan en cánceres de células basales o células escamosas, que a menudo sangran con facilidad (en realidad no son causados por la afeitada).

-Llagas que no cicatrizan. Algunos melanomas no siguen las reglas comunes, los cánceres de piel pueden sangrar y asemejarse a llagas que no cicatrizan, por lo que no se debe minimizar su importancia.

-Descascaramiento del labio inferior. Muchas veces se piensa que los labios se parten por el frio o la deshidratación, pero información del National Cancer Institute indica que este puede ser un signo de queratosis actínica, cuando la condición no mejora con la aplicación de bálsamo labial.

Es importante que revises tu piel preferiblemente una vez al mes indican los expertos, y que ante cualquier anomalía acudas con tu médico, para que él realice las pruebas necesarias que comprueben si presentas o no signos poco comunes del cáncer de piel.