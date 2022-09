Variante Centauro del COVID-19 ya está en México

El Instituto Nacional de Medicina Genómina (Inmegen) detectó el primer caso de Centauro o Centaurus, del linaje de preocupación Ómicron de Covid-19, denominada BA.2.75, en una mujer de 43 años, de la Ciudad de México cuyo caso se encuentra bajo vigilancia epidemiológica.

La primera paciente es una mujer que acudió al laboratorio de Salud Digna el pasado 31 de agosto de 2022 y el 12 de septiembre, según publicó el Inmegen en la plataforma Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), dando como resultado el primer caso detectado con esta variante en el país.

La comunidad científica alertó que BA.2.75 se podría expandir hasta cinco veces más rápido que sus predecesoras y que los primeros estudios genéticos apuntan a que Centauro acumula un abanico de mutaciones en la región de la espícula, también conocida como la llave de entrada que utiliza el virus para infectar las células humanas.

Especialistas señalan que esta variante “parece” poder eludir la protección acumulada contra el coronavirus más fácilmente que otras debido a pequeñas mutaciones específicas, aunque de momento esta variante no parece más agresiva.

Centaurus fue identificada por primera vez en India a principios de junio, desde esa fecha, se ha propagado en

Por su parte, el Grupo Técnico Asesor en Evolución de los Virus, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo un llamado a la calma sobre esta subvariante llamada Centauro, aunque no es el nombre oficial dado por las autoridades sanitarias internacionales.

explicó la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux