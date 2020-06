Detectan “nube” radioactiva desde Rusia hacia el norte de Europa

Autoridades de los países nórdicos advirtieron el aumento de niveles de radioactividad en el norte de Europa. Sobre este mismo tema, investigadores gubernamentales de los Países Bajos acotaron que el origen de este fenómeno estaría en el occidente de Rusia, relacionado con daños en un elemento combustible de una planta nuclear.

De acuerdo con información de ABC y AP, Rusia reportó que las dos plantas ubicadas en la región no presentan problemas: la de Leningrado, cerca de San Petersburgo, y la planta de Kola, cerca de la ciudad norteña de Murmansk, “operan de manera habitual, con los niveles de radiación dentro de la norma”, informó la agencia de noticias TASS.

Expertos de Finlandia, Noruega y Suecia informaron haber registrado pequeñas cantidades de isótopos radioactivos no dañinos para el sur humano, al sur de la Península Escandinava y el Ártico.

La Autoridad de Seguridad Radiactiva de Suecia informó el jueves que

El Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente de los Países Bajos informó que tras analizar los datos nórdicos se descubrió que “muestran que los radionucleidos (isótopos radiactivos) provienen de la dirección de Rusia occidental”, aunque no fue posible identificar un puto exacto.

En tanto, el secretario ejecutivo del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Lassina Zerbo, twitteó el pasado viernes que los sensores de la organización ubicados en Suecia, efectivamente detectaron un ligero incremento de isótopos radioactivos en el norte de Europa.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN