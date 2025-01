Devastación en Los Ángeles es captada desde el espacio por la EEI

La Estación Espacial Internacional (EEI) compartió imágenes que revelan la desoladora vista de partes de Los Ángeles, sumidas en la oscuridad, mientras los devastadores incendios forestales han dejado un saldo de al menos 10 vidas perdidas y han consumido un área más de dos veces el tamaño de Manhattan.

Esta evidencia, tomada en la noche del jueves 09 de enero, muestra una gran parte de la ciudad en penumbra, donde miles de hogares han sido destruidos o carecen de electricidad.

En el corazón de la imagen, el incendio de Palisades, el más extenso de cinco fuegos activos en el oeste de Los Ángeles, resplandece como una línea de llamas que corta la oscuridad.

Images from ISS show part of Los Angeles in complete darkness in wake of wildfires https://t.co/fukfPgNL3K pic.twitter.com/hljRHT2Pzd