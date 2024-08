Día internacional del zurdo: la vida en un mundo hecho para diestros

El 13 de agosto es conocido como el ‘Día internacional del zurdo’, una fecha muy significativa para todas aquellas personas que desde jóvenes, tuvieron una preferencia por el lado izquierdo.

El análisis Human handedness reveló que cerca del 10,6 por ciento de la población mundial es zurda, es decir, 790 millones de personas usan la mano izquierda para realizar la mayoría de sus actividades.

A pesar de ser bastantes, el ‘team zurdo’ tiene que lidiar con obstáculos en un mundo hecho para diestros por diestros.

Ezequiel ha tenido que adaptarse a un mundo diestro torciendo el brazo para escribir, usar la palanca de velocidades con la mano derecha y hasta agarrar las tijeras de tal forma que las pueda operar con su lado hábil.