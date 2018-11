La diabetes cobra una vida cada ocho segundos en todo el mundo

Agencia

MÉXICO.- Al conmemoraste el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, el escenario que vive México es de gran preocupación, pues es ya una de las principales epidemias del siglo XXI y un reto global para la salud pública. Ocupa el primer lugar en muertes en nuestro país y sólo el 5.3% de quien la padece tiene un control adecuado, 38% lo hace mal y 56% muy deficiente.

La doctora Alejandra Méndez Pérez, Directora de la Clínica Sansce, afirmó lo anterior y alertó que de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes “Esta es una enfermedad que mata y discapacita, golpea a personas en su edad más productiva, empobrece a las familias o reduce la esperanza de vida de los adultos mayores”, indicó el portal de noticias Excélsior.

La especialista advirtió que la diabetes es una de las mayores emergencias sanitarias mundiales del siglo XXI y está entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Se calcula que alrededor de 425 millones de personas en todo el mundo entre 20 y 79 años la padecen.

Hizo notar que si estas tendencias continúan, para el año 2045 se espera que este grupo aumente a 629 millones de personas. Dijo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes y este riesgo aumenta si la gente no come alimentos sanos o no realiza suficiente actividad física.

Por ello se pronunció por la instrumentación de una campaña informativa para los mexicanos que vaya enfocada a la prevención de la enfermedad y a la educación de las familias.

Debemos tener conciencia de que la diabetes no sólo afecta la salud, sino que además golpea el presupuestos destinado a la salud en todas las naciones, reduce la productividad, frena el crecimiento económico, genera gastos catastróficos en hogares vulnerables y sobrecarga los sistemas sanitarios.

La doctora Méndez, en cuya clínica se brinda una atención multidisciplinaria integral para el tratamiento de la diabetes con resultados altamente eficientes, apunta que la gravedad de la epidemia, así como el hecho de que se trata de una enfermedad prevenible, llama a fortalecer las estrategias para hacerle frente. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes en el año 2017, China, India, Estados Unidos, Brasil y México son, en ese orden, los países con mayor número de diabéticos.

Al abundar sobre el panorama en México, la experta puntualizó que nuestro país es ejemplo de cómo una nación con ingresos medios ha visto un aumento abrupto de los índices de diabetes en los últimos años. La alta prevalencia de esta enfermedad en su población refleja la transición epidemiológica de un patrón previamente caracterizado por enfermedades infecciosas asociadas a alta mortalidad, a uno con enfermedades no transmisibles y con un bajo índice de mortalidad que afecta predominantemente a los adultos

Agrega que en el aumento de la frecuencia de diabetes, además del componente genético, han influido principalmente los cambios en la forma de vida, los patrones alimentarios y el sedentarismo, que sumados al envejecimiento de la población y al aumento de la obesidad, podrían explicar su comportamiento epidémico.

Los estados con mayor número de diabéticos son la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

Por edades, está es más frecuente entre los 65 y 70 años, es decir, tiene un incremento abrupto relacionado con la edad, ya que es del 3% en edades de los 35 a 39 años a más de 20% a los 60 años de edad.

Dijo que es la obesidad la que ha reducido drásticamente la calidad y la esperanza de vida en México ya que el 90% de los casos de diabetes están relacionados con sobrepeso y obesidad.