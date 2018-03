Dieta efectiva para bajar de peso según la ciencia

Agencia

Ciudad de México.- Si googleas "las mejores dietas para perder peso", te toparás con 11 millones 200 mil resultados. Casi todas no estarán de acuerdo para decidir cuál sería la mejor.

Algunos dicen que las mejores son las bajas en grasa, y otras dicen que los carbohidratos, azúcar y el gluten son pequeños minions que reducen tu ropa cada vez más y más en las noches. Contar calorías siempre es popular. Pero, nuevamente, las dietas de eliminación y ayuno son las que están más de moda.

De acuerdo con Huffington Post, aunque hay pros y contras para cada una, al final, los expertos y estudios están de acuerdo que clavarse en esos detalles es como "no ver los árboles a través del bosque". Eso es porque, la mejor dieta para perder peso es aquella a la que te puedas apegar. No por una semana o un mes, sino para siempre.

Por ejemplo: en 2012, cuando investigadores de la Universidad de Toronto examinaron 59 artículos científicos sobre la pérdida de peso, incluidos 48 estudios controlados, concluyeron que la mejor dieta es aquella a la que la persona pueda apegarse a largo plazo. De hecho, un estudio de JAMA encontró que las personas sometidas por un año a dietas Atkins, Ornish, Weight Watchers, y La Zona, perdieron en promedio la misma cantidad de peso, aunque en bajas cantidades debido a su baja adherencia. Sin embargo, aquellos que se apegaron a su dieta, no importa cuál, perdieron significativamente más peso. Según investigadores, tu habilidad para seguir una dieta puede predecir tu pérdida de peso, más allá de cuál sigas.

"No ganaste 10 kilos de la noche a la mañana. Tomó tiempo. Lo mismo pasa con perder 10 kilos"

"Las personas tienen estos increíbles sentimientos en contra de la grasa y los carbohidratos", dice el investigador de obesidad Tim Church, jefe del ACAP Health Consulting y profesor de medicina preventiva del Pennington Biomedical Research Center en la Louisiana State University. "A pesar de la lista sinfín de libros sobre pérdida de peso, no hay un macronutriente que gane la batalla".

Después de todo, cuando cortas toda la comida chatarra, si consumes menos calorías de las que quemas en el día, vas a perder peso. Entonces, ¿por qué no cortarlas de una forma factible?

"No ganaste 10 kilos de la noche a la mañana. Tomó tiempo. Lo mismo pasa con perder 10 kilos", dice el dietista certificado de Nueva York Albert Matheny. "Consistencia y cambio de estilo de vida a largo plazo es lo que te lleva a mejorar tu salud y perder peso".

Además, incluso después de perder peso, entre uno y dos tercios de quienes hicieron dieta ganan más peso del que perdieron, según un estudio de la Universidad de California – Los Angeles. Volver a subir de peso es un problema serio que muchos dietistas subestiman. Y ganar peso otra vez es simplemente el resultado de dejar de hacer dieta tras haber llegado a la "línea de meta".

"Si no puedes comer de cierta manera por el resto de tu vida, esa dieta es un ejercicio fallido", dice Church. "Encuentra una manera de comer que sea tu nuevo estilo de vida. La idea es encontrar una forma de vida que te ayude a bajar de peso. Ese es el programa que te servirá".

¿A cuál dieta te podrías apegar?

Esta es la pregunta del millón. Y como probablemente lo puedes asumir, es diferente para todos. Sin embargo, cualquier buena dieta debe tener estos criterios:

1. Saludable

Esto debe sonar obvio, pero es importante no dejar de lado ciertos grupos de alimentos, o vivir en una dieta llena de comida porque es fácil. Lo mejor no es sólo bajar de peso, también es mantenerse saludable, dice Church. Porque, ¿de qué sirve perder peso si también pierdes tu salud?

2. Pequeños cambios

"Una buena dieta debería significar pequeños cambios en muchas áreas que un gran cambio en una sola", dice Matheny. Por ejemplo, comer vegetales en cada comida, reducir la ingesta de azúcar añadida y no comer de forma voraz entre comidas es un acercamiento más favorable.

3. Habilidades

Cualquier dieta que valga la pena no te va decir lo que debes comer y lo que no. Te da herramientas para combatir los antojos, aprender a amar los alimentos saludables, combatir los atracones emocionales y no pasar hambre, dice Church. Estas habilidades son vitales para apegarte a tu dieta.