Dietista recomienda estas 5 comidas fáciles de preparar en la oficina

La mayoría de las ocasiones, los trabajadores o ‘godínez’ deciden comprar comida camino al trabajo por cuestiones de tiempo y presupuesto.

Lucy Jones, es una dietista y directora clínica del proveedor de servicios de control de peso del Servicio Nacional de Salud, Oviva y recientemente declaró que comer sano, no necesariamente tiene que ser caro, como muchos piensan.

Si eres uno de esos que por tiempo y dinero compra comida en la calle, checa las siguientes 5 comidas económicas y fáciles de preparar en una oficina que recomienda la dietista del Reino Unido.

La primera recomendación de Jones es pan pita integral, con rodajas de verduras como pepino, jitomate y pimiento. Puedes agregar queso feta y un poco de hummus para mejorar el sabor.

Con el pan pita no hay límites, incluso puedes cambiar el hummus, por pollo o huevo duro.

La dietista británica recomienda los cuencos o tazones de Buda, los cuales son platillos servidos en platos un poco hondos.

Ensalada baja en carbohidratos

Los carbohidratos deben constituir entre el 45% y el 65% de las calorías diarias de una persona. Jones recomienda espinacas o un ‘kit’ de ensalada como base y pechuga de pollo a la parrilla o salmón al horno como proteína y aguacate, jitomates, pepino y rábanos como complementos.

