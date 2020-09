Dinero del Ice Bucket Challenge sirvió para fármaco contra la esclerosis lateral amiotrófica

¿Recuerdas el reto del balde de agua helada o «Ice Bucket Challenge»? Pues está de vuelta pero no como un reto viral, sino como resultados tangibles.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine reveló que el reto que provocó cierta polémica en 2018, no sólo logró recaudar más de 100 millones de dólares, sino que ese dinero sí ayudó en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.

De acuerdo con CNN y New York Post, el dinero recabado gracias al “Ice Bucket Challenge” se utilizó en el desarrollo de un fármaco que ha ayudado a retrasar la enfermedad.

El New England Journal of Medicine reveló además que el fármaco creado es el “sodium phenylbutyrate–taurursodiol”, el cual no es una cura sino que retrasa el avance de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que se caracteriza por un rápido deterioro de las células nerviosas, que a la larga provoca en los pacientes la pérdida de control del movimiento, muscular, del habla y la respiración.

“El Ice Bucket Challenge fue un punto de inflexión para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Puso a la enfermedad en el mapa y ayudó a crear conciencia en la sociedad, atrayendo también a más investigadores e inversiones para su estudio”, afirmó la doctora Sabrina Paganoni, especialista neuromuscular y autora del citado estudio.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. También es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

La esclerosis lateral amiotrófica afecta aproximadamente a 5 de cada 100,000 personas.

(Con información de CNN y New York Post)