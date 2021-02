Conoce a “Dios del caos”, el asteroide que se acercará a la tierra el 6 de marzo

Ciudad de México.- Investigadores del Instituto de Astronomía de Hawái negaron que el acercamiento del asteroide 99942 Apophis, el próximo 6 de marzo, a la Tierra implique un riesgo para el planeta.

También esclarecieron que la posibilidad de impacto en 2068, de la que tanto se ha hablado, es casi nula, pues equivale a un 99.99974% de probabilidad que no alcance a la superficie terrestre.

El asteroide 99942 Apophis, también llamado como "El infame" y "Dios del caos", es conocido por sus acercamientos a la Tierra, motivo por el cual a lo largo del siglo del XXI ha sido el centro de atención y de estudio de un gran número de expertos en astronomía. Por su aproximación, registraron que se acercaría en 2029, 2036 y en 2068. Sin embargo, los expertos aseguraron que la visita de 2036 ha quedado descartada.

