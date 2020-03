¿Por qué discriminamos a las personas que se contagian del virus?

Ciudad de México .- Cuando un nuevo tipo de coronavirus empezó a atacar a cientos de ciudadanos en China a finales del año pasado, otro virus comenzó a esparcirse de forma simultánea por todo el mundo: la estigmatización hacia los habitantes de esa nación.

Semanas después, cuando el Covid-19 llegó al país, un paciente diagnosticado con la enfermedad en Ciudad de México denunció haber sido acosado y discriminado por sus vecinos, quienes llamaron a la policía, le lanzaron cloro en la puerta y no le permitieron recibir comida.

Acciones como juzgar, rechazar y hasta agredir a quienes se han contagiado con el virus esconden detrás un mismo porqué: el miedo.

"Siempre que ocurren fenómenos de estigmatización o discriminación se debe a un miedo que tenemos muy introyectado ante algo que consideramos amenazante o que consideramos no deseable", señala el psicólogo y psiquiatra Francisco Rodríguez Lara.

"El miedo nos hace actuar de manera muy irracional. Ante una amenaza tratamos de protegernos de ella y nos alejamos, rechazamos o inclusive en casos más graves atacamos".

Ahora frente a una amenaza de un agente infeccioso, el director general de Terapia Breve Center dice que personas están asustadas y rechazan todo lo que consideren amenazante o potencialmente peligroso.

Ocurre también que durante situaciones catastróficas, como guerras o pandemias, el pánico rompe las normas que regulan una sociedad, dice Juan Antonio Doncel de la Colina, antropólogo social y director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste en la U-ERRE.

"Como que todas las normas y las estructuras de civilización que tenemos, en situaciones de supervivencia se desmoronan", indica. "(Por ejemplo) si tú ves que todos tus vecinos actúan, dejas salir libremente lo que te nazca por el miedo".

Ser compasivo

"Si no tienes a que salir, quédate en casa", es una consigna que ha circulado entre la población para invitar a las personas a atender la cuarentena y así contener la propagación del virus SARS-Cov-2 que causa el Covid-19.

Aunque muchos han podido hacerlo, hay quienes por sus ocupaciones laborales o su situación económica, tienen que salir y es importante comprender su situación, en vez de juzgarlos.

"Hay que entender sus circunstancias, hay que ser empáticos", señala Rodríguez Lara. "No es como que se lo buscaron y por eso le va a dar (la enfermedad)".

La empatía es la base de la compasión, un sentimiento que permite conectar con el sufrimiento del otro para ayudarlo. Para que emerja, hay que entender que el coronavirus no es un castigo y que todos están en riesgo de contagiarse.

"Necesitamos considerar primero que todos los seres estamos interconectados, que todo lo que existe está relacionado con todo lo demás, que no existe nada separado del resto", dice Javier Gutiérrez Ornelas, director de Mindfullness Monterrey.

"Cuando nosotros estamos generando un estigma o una señalización a ciertas personas, les estamos generando sufrimiento, el mismo sufrimiento que nosotros vivimos cuando estamos atravesando una situación desfavorable".

La estigmatización puede llevar a las personas a sentirse culpables, a no adoptar comportamientos saludables e, incluso, a esconder la enfermedad para evitar ser discriminados.

"No se pueden imaginar la cantidad de gente que me habla, me regaña", contó una mujer de 57 años que dio positivo a la enfermedad en el Estado. "Como si yo fuera responsable de lo que está pasando. Yo no hice nada para contagiarme".

En esta situación, apunta Ornelas, es importante intentar ponerse en el lugar del otro e imaginar el sufrimiento por el que están pasando.

Vencer el miedo

¿Cómo evitar que el miedo se apodere de la mente? Una forma de hacerlo es prestando atención a las emociones.

"Es una conexión al momento presente que me dé la oportunidad de autoobservarme, cómo mis emociones y mis pensamientos se generan de una forma automática", dice el director de Mindfullness Monterrey.

Una recomendación es que al sentir emociones desagradables, como es el caso del miedo, no sentirse culpable, sino entender que esos sentimientos son respuestas naturales en el ser humano que pueden regularse.

"Es darse permiso de vivir la emoción viéndola como alguna natural, tratar de conectarse con su respiración y darse cuenta cómo esa emoción se genera en nosotros, para no alimentarla más con pensamientos", sugiere Ornelas.

"Cuando nosotros logramos enfocarnos en el momento presente con nuestra respiración y observamos nuestra emoción, esta emoción va perdiendo fuerza, entonces ya nos permite utilizarla de una manera adecuada o permitir a que termine totalmente".

Otra herramienta que puede ayudar es detectar la emoción cuando se presenta, analizarla y cuestionarse: ¿Por qué está aquí?

"A cada persona que está viviendo de esta manera y que tiende a rechazar por el gran temor que esto le invade, es invitarle a que trabaje sus miedos, a que repase qué es lo que tanto le asusta", sugiere el director de Terapia Breve Center.

"Poco a poco, lo empezamos a ver de otra manera; poco a poco, empezamos a entender que muchas veces el problema no es lo que está ocurriendo, sino toda la serie de fantasías relacionadas con el miedo que nos van invadiendo".

El no estar bien informados sobre la enfermedad, también puede ser un factor generador de miedo y, por lo tanto, de actitudes discriminatorias, señala Alicia López, coordinadora corporativa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Christus Muguerza.

Por ello, es recomendable consultar fuentes de información confiables y seguir las medidas de prevención.

En los zapatos del otro

Recomendaciones contra discriminación en estos tiempos

- Se empáticos con quienes no pueden hacer cuarentena

- Entender que todos están en riesgo de contagiarse

- Practicar la compasión con los enfermos

- Comprender que el miedo provoca actitudes negativas

- Analizar tus emociones

- Infórmarse y seguir las medidas recomendadas