Dos rusos rompen récord de estancia más larga en la Estación Espacial Internacional

El pasado viernes, los cosmonautas rusos Oleg Kononenko y Nikolai Chub rompieron el récord de la estancia continua más larga en la Estación Espacial Internacional (EEI), según informó la agencia espacial rusa Roscosmos.

Ambos superaron el récord anterior de 370 días, 21 horas y 22 minutos, que había sido establecido en septiembre de 2023 por los cosmonautas Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin, y el astronauta estadounidense Francisco Rubio.

Oleg Kononenko et Nikolaï Chub sont devenus ce 20 septembre 2024, vers 17h00 (heure Paris), les personnes étant restées le plus longtemps à bord de l'ISS battant le précédent record de Prokopiev, Petelin et Rubio qui, eux,étaient restés plus de 370 jours à bord.



