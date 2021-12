¿Dulce Navidad? Aquí te compartimos 10 consejos para lograrlo

Podemos decir no, pero de forma asertiva: Es importante que podamos transmitir nuestras necesidades (a la pareja, a los amigos o a la familia); por ejemplo, digamos si queremos cambiar el tema de conversación o ir a dar un paseo para bajar el cordero y los polvorones.

Cabe recordar que tenemos derecho a decir que no. No es obligatorio participar en todos los planes o encuentros propuestos pudiendo disponer de ese tiempo para destinarlo a otra actividad.

En este sentido es útil ser claros y no generar falsas expectativas. Si no pensamos participar en un plan determinado, es preferible decir que no asistiremos a decir que intentaremos llegar a tiempo, cuando no es cierto.

De esta forma evitaremos momentos desagradables, como llamadas recriminando nuestra ausencia: “Estábamos todos esperándote”. Ese particular retintín podría incomodar y estresarnos aún más.