Ejercicio y una buena alimentación, esenciales para lograr el peso ideal

Correr es uno de los mejores ejercicios para bajar de peso porque involucra a casi todos los grupos musculares, pero no basta hacer una rutina de carrera para perder kilos.

Además de seguir un plan de trabajo diseñado por un entrenador de manera conjunta con un nutriólogo, dependiendo tu condición física y objetivos, se debe poner mucha atención en dos aspectos básicos: la hidratación y la alimentación.

La Licenciada en Nutrición, Rebeca Camacho, destaca cómo debe ser la ingesta de líquidos y alimentos cuando se está en un programa de pérdida de peso teniendo a la carrera como actividad física principal.

Camacho dice que se pueden tomar jugos al término de una rutina de carrera porque también aportan agua así como azúcares naturales y de preferencia se deben consumir sin colar para aprovechar la fibra que contienen estos alimentos.

En el caso de la alimentación del corredor, la nutrióloga, sugiere mantener el hábito de hacer cinco comidas al día y explica por qué.

"Cuando se corre para bajar de peso la idea es hacer toda la dieta, porque no sirve de nada desayunar solo un jugo o una fruta. Un plátano serÌa idóneo antes del ejercicio, se quiera o no bajar de peso, lo que importa es todo lo que se coma durante el dÌa, no sólo durante la actividad física.