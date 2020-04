Entérate: Salir a correr o andar en bici son actividades de alto riesgo

Ciudad de México.- Realizar actividades de ejercicio al aire libre, como trotar o andar en bicicleta, podrían representar un grave riesgo de contagio de Coronavirus, aunque no existan personas alrededor de quienes practican las actividades, pues las partículas pueden llegar a viajar metros.

Según explicó Abel García García, epidemiólogo y Académico por la Universidad de Guadalajara, el virus al ser arrojado por medio de la saliva o de los estornudos, puede llegar a sobrevivir hasta 3 horas en el aire, afectando a quien posteriormente atraviese la zona afectada.

Además, al caminar, las partículas pueden viajar de 3 a 5 metros, mientras que personas que anden en bici o corran pueden trasladar el virus hasta 20 metros de distancia.

"Hay personas que continúan haciendo caso omiso del aislamiento, pensando que si no tienen a nadie cerca no pasa nada y puede realizar ejercicio en el exterior" explicó. "El problema es que el virus es capaz de permanecer por un buen tiempo en el aire, además de viajar distancias que no imaginamos y que aumentan si realizamos el ejercicio con mayor velocidad que la caminata normal".

Miles de mexicanos están saliendo a correr a parques y calles, a pesar de las peticiones de aislamiento, porque consideran que no hay riego en esa actividad.