El detox ideal: guía de expertos para un bienestar completo

¿Te sientes abrumado, estresado o ansioso, y esto ha afectado tus hábitos alimenticios y de descanso, dejando tu bienestar en segundo plano?

Si es así, es posible que necesites una desintoxicación integral, tanto para tu cuerpo como para tu mente. Este proceso te ayudará a liberar a tu organismo de lo que le está afectando negativamente.

Aunque es posible que por tu cuenta elimines de tu dieta esos alimentos o bebidas que te hacen daño, y reduzcas el uso de dispositivos electrónicos para descansar más, un ‘detox’ adecuado debe ser supervisado por especialistas.

¿Por qué? Porque no todas las bebidas o productos que se venden como ‘detox’ son lo mejor para todos, ya que cada organismo reacciona de manera diferente, reveló Rebeca Camacho, profesora del Posgrado de Medicina del Deporte y Enfermería de Cultura Física y Deporte en la UNAM.

"Como una moda se empezaron a consumir jugos para dietas 'detox' y realmente no es recomendable”.