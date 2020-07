El moho, enemigo silencioso en casa que puede causarte problemas de salud

ESTADOS UNIDOS.- La crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ha generado que las personas se preocupen más por las condiciones en las que se encuentran sus hogares, por lo que ha sido más común ver recientemente que los vecinos hayan puesto mayor empeño en la desinfección de sus habitaciones, el arreglo de sus tuberías e incluso en la limpieza del moho.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó que los mohos no suelen ser un problema adentro de los hogares, a menos que las esporas caigan sobre una superficie mojada o húmeda y empiecen a crecer. Los mohos pueden crear problemas de salud. Los mohos producen alérgenos (sustancias que causan reacciones alérgicas), irritantes y, en ciertos casos, sustancias posiblemente tóxicas (micotoxinas).

“Inhalar o tocar el moho o las esporas del moho puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibles. Las respuestas alérgicas incluyen síntomas de rinitis alérgica, como estornudos, goteo nasal, ojos rojos y erupción cutánea”, recalcó la EPA.

La EPA refirió a través de una guía que las reacciones alérgicas al moho son comunes. Pueden ser inmediatas o tardías. El moho puede provocar ataques de asma en personas con asma que sean alérgicas al moho. Además, la exposición al moho puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones tanto de las personas alérgicas al moho como de las que no lo son. Comúnmente, no se informan síntomas que no sean los tipos alérgicos e irritantes como resultado de inhalar moho. La investigación sobre los efectos para la salud y el moho es continua.

¿Cómo eliminar el moho de la casa?

La EPA fue muy específica al indicar que “es imposible eliminar todo el moho y todas las esporas de moho que se hallan adentro; algunas esporas seguirán flotando en el aire y en el polvo de la casa. Las esporas de moho no crecerán si no hay humedad”.

El organismo aseveró que el crecimiento de moho interior debe prevenirse y controlarse mediante el control de la humedad interior. “Si crece el moho en tu hogar, tu debes limpiar el moho y resolver el problema del agua. Si limpias el moho pero no resuelves el problema del agua, entonces lo más probable es que vuelva el problema del moho”, acotó.

Entre las sugerencias y técnicas para erradicar lo más posible del moho de los hogares, la EPA destacó las siguientes: